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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038643-0,58
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,547666-0,31
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,045183-0,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,064390-0,08
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,861411-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015023-2,33
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025433-2,03
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022260-0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,675971-0,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027426-0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,987585-0,96
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029270-0,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045262-0,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,084012-0,72
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,236485-0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,256913-1,03
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051104-0,50
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,303348-0,32
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,906201-0,26
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,496728-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,254365-0,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,189623-0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040211-0,73
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023773-0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,082829-1,16
TEB Portföy Altın Fonu0,071252-1,09
Fiba Portföy Altın Fonu0,024851-1,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042067-1,03
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029057-1,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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