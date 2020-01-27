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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014721-2,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022015-1,10
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,722632-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071931-0,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,236468-0,61
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,022763-0,55
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,263538-0,55
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,440092-0,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,900133-0,32
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,381071-0,19
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,433558-0,11
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,115210-0,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,303067-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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