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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058998 -0,18 QNB Finans Portföy A.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,058998-0,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF575,278315-0,06
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,044503-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014062-2,08
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,639797-0,57
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021195-0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060783-0,51
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,478588-0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027822-2,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,272186-1,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,070648-1,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080223-1,62
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF40,974544-1,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon105,646953-0,80
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,020173-0,34
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon2,079576-0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,427498-0,25
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,022644-0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,400839-0,27
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,835708-0,18
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,110148-0,07
Global Md Portföy Katılım Fonu1,012482-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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