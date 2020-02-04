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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,588549-0,37
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026158-0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,824904-0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,232826-0,30
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,572825-0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013616-3,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021069-0,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027936-0,17
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5411920,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039213-1,26
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,021991-0,76
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082921-0,73
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,023902-0,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,219800-0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,537269-0,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,300395-0,16
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,020494-0,15
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,425492-0,14
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,886349-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019991-0,26
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018491-0,21
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,027457-0,12
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,773599-0,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,668739-0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,209370-1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF27,049322-0,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,043437-0,10
İş Portföy Altın Fonu0,033777-0,09
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029979-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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