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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

05.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:22Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,031236-0,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052518-0,43
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,207246-0,30
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,234712-0,26
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,071714-0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027600-1,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013531-0,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021028-0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,162233-0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,084319-0,27
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,077176-0,10
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,025089-0,08
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,451410-0,06
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,108224-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041252-0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,215596-0,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,283475-0,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024074-0,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,110470-0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF26,775072-1,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,025416-0,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,043166-0,62
İş Portföy Altın Fonu0,033574-0,60
HSBC Portföy Altın Fonu2,595738-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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