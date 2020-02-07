Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585617
|-0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231926
|-0,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821599
|-0,31
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026084
|-0,22
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,559145
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,744266
|-0,07
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021166
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080872
|-0,38
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,536022
|-0,35
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022260
|-0,29
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,235031
|-0,25
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,024170
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,313210
|-0,75
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,002701
|-0,44
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020871
|-0,16
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,908579
|-0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020351
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,012393
|-0,06
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036802
|-0,03
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019999
|-0,01
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018498
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037111
|-0,10
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072591
|-0,09