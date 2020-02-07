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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,32 Deniz Port.

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585617-0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,231926-0,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,821599-0,31
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026084-0,22
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,559145-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,744266-0,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021166-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,080872-0,38
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,536022-0,35
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,022260-0,29
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,235031-0,25
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,024170-0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,313210-0,75
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,002701-0,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,020871-0,16
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,908579-0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,020351-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,012393-0,06
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,036802-0,03
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019999-0,01
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018498-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,037111-0,10
TEB Portföy Altın Fonu0,072591-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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