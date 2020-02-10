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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031194 -0,79 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

10.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:29Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,031194-0,79
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052429-0,46
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,179495-0,37
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,206133-0,33
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583983-0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013714-1,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,732939-0,65
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,877827-0,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,715448-0,37
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,852536-0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,062857-1,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,123043-1,82
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,133213-1,38
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,035726-1,31
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)66,557747-1,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,888845-1,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,299633-1,03
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051259-0,74
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,537147-0,67
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,020226-0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,454208-0,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,524281-0,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,895251-0,04
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,859174-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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