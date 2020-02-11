Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030286
|-2,91
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051430
|-1,91
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,176485
|-1,68
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,174003
|-1,46
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,201799
|-1,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013525
|-1,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020956
|-0,94
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,718771
|-0,82
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,534589
|-0,45
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,722613
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,062853
|-2,94
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,635874
|-2,76
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034763
|-2,70
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,903129
|-2,68
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,129646
|-2,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,170691
|-3,21
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,854586
|-1,81
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050376
|-1,72
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,082765
|-1,72
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,299143
|-1,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,480656
|-2,86
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,859963
|-1,86
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,436478
|-1,22
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,853057
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018477
|-0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,471000
|-0,52
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,218017
|-0,34