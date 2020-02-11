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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030286 -2,91 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030286-2,91
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,051430-1,91
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,176485-1,68
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,174003-1,46
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,201799-1,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013525-1,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020956-0,94
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,718771-0,82
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,534589-0,45
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,722613-0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,062853-2,94
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,635874-2,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034763-2,70
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,903129-2,68
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,129646-2,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,170691-3,21
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,854586-1,81
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,050376-1,72
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,082765-1,72
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,299143-1,54
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,480656-2,86
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,859963-1,86
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,436478-1,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,853057-0,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018477-0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,471000-0,52
QNB Finans Portföy Altın BYF27,218017-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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