Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575705
|-0,43
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025743
|-0,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228774
|-0,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810318
|-0,26
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019323
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,156974
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,995720
|-0,27
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031866
|-0,23
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107974
|-0,19
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025148
|-0,08
|Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,666555
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,422685
|-0,22
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,176297
|-0,15