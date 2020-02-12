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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575705-0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025743-0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228774-0,32
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810318-0,26
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019323-0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,156974-0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,995720-0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031866-0,23
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,107974-0,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,025148-0,08
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon1,666555-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,422685-0,22
QNB Finans Portföy Altın BYF27,176297-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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