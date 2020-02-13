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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,024541-0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,066064-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027877-0,41
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,026004-0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,119031-2,02
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060968-1,75
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,130191-0,78
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)79,485866-0,48
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,231685-0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,547039-0,43
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,384703-0,21
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,460944-0,16
HSBC Portföy Değ. Fon106,571865-0,12
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,028452-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,565178-0,14
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,372681-0,11
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,292300-0,08
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,117952-0,08
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041538-0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,300759-0,54
Fiba Portföy Altın Fonu0,025590-0,11
Deniz Port. Altın Fonu0,037599-0,09
TEB Portföy Altın Fonu0,073542-0,09
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029994-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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