Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

14.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:58Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,573642-0,51
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025679-0,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228176-0,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,808291-0,39
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,242715-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,883389-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029563-0,35
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,086074-0,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,046515-0,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,084792-0,22
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,087127-0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,028965-0,18
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,028423-0,10
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,191208-0,06
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu36,609106-0,06
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,020270-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,671199-0,03
Global Md Portföy Katılım Fonu1,015010-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
14.02.2020 16:01:30