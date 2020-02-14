Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573642
|-0,51
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025679
|-0,42
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228176
|-0,40
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,808291
|-0,39
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,242715
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,883389
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029563
|-0,35
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086074
|-0,29
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046515
|-0,26
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084792
|-0,22
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,087127
|-0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028965
|-0,18
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,028423
|-0,10
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,191208
|-0,06
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,609106
|-0,06
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020270
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,671199
|-0,03
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015010
|-0,02