Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|581,469749
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573548
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118002
|-0,71
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060586
|-0,62
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,230565
|-0,52
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040398
|-0,51
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021917
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,867203
|-0,36
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,529253
|-0,21
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022848
|-0,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051296
|-0,14
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,567202
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014076
|-0,09
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,920367
|-0,08