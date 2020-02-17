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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

17.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:48Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF581,469749-0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,573548-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118002-0,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060586-0,62
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,230565-0,52
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040398-0,51
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,021917-0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,867203-0,36
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,529253-0,21
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,022848-0,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051296-0,14
HSBC Portföy Değ. Fon106,567202-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,014076-0,09
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,920367-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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