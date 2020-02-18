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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,980110-0,19
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,205152-0,18
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,229415-0,18
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,242207-0,18
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,046070-0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021520-0,30
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014277-0,20
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,062302-0,19
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033040-0,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028148-0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)78,661190-1,21
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,069361-0,57
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,564411-0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029338-0,32
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,040270-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,332571-1,04
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,021213-0,14
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,459804-0,05
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,028399-0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,087367-0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,373575-0,21
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,299810-0,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041799-0,19
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,565923-0,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,230193-0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,073992-0,21
Deniz Port. Altın Fonu0,037826-0,21
Ak Portföy Altın Fonu0,069936-0,20
Fiba Portföy Altın Fonu0,025749-0,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,030178-0,20
Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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