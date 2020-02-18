Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,980110
|-0,19
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,205152
|-0,18
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,229415
|-0,18
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,242207
|-0,18
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046070
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021520
|-0,30
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014277
|-0,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062302
|-0,19
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033040
|-0,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028148
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,661190
|-1,21
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069361
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,564411
|-0,41
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029338
|-0,32
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040270
|-0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,332571
|-1,04
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,021213
|-0,14
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,459804
|-0,05
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,028399
|-0,05
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,087367
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,373575
|-0,21
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,299810
|-0,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041799
|-0,19
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,565923
|-0,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,230193
|-0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073992
|-0,21
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037826
|-0,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,069936
|-0,20
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025749
|-0,20
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,030178
|-0,20