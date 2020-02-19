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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,571880-0,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,806593-0,16
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019276-0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227770-0,14
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025637-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,765260-0,32
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,349976-0,13
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,736613-0,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,870519-0,02
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,498391-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,066892-1,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,735931-1,74
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,916521-1,50
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,086818-1,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,033258-1,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,152690-2,77
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,857312-0,83
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,301639-0,67
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,491805-0,65
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051108-0,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,504772-1,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,907184-0,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,438777-0,50
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,852397-0,25
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,036855-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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