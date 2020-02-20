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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031106 -0,19 Yapı Kredi Port. Eur.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,031106-0,19
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,179815-0,16
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,024623-0,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052548-0,05
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,237613-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,349659-0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,082531-1,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,115755-1,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,059400-1,33
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,872942-1,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034447-1,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,126749-1,21
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,091889-0,47
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,850364-0,37
HSBC Portföy Değ. Fon106,002479-0,37
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,020552-0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,483503-1,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,847935-0,24
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024386-0,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,572550-0,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,380087-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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