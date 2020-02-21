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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030633 -1,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030633-1,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564322-1,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225724-1,00
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,799260-0,99
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052118-0,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,734251-0,85
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,727442-0,75
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,492141-0,69
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,860752-0,60
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,341719-0,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,780783-4,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,078705-4,64
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,048088-4,35
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,010474-4,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)74,580895-4,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,047658-3,72
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,089459-2,64
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,523818-2,32
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,294495-2,15
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,811564-2,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,408932-5,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,386163-3,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,852334-2,87
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,832557-0,83
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019991-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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