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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:28Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,560087-0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224384-0,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,794699-0,57
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019141-0,24
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025420-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014627-0,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021834-0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,767173-0,08
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,727197-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu86,537933-1,68
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,048340-1,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,074933-0,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,084229-0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,086242-0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,025215-0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024507-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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