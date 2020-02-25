Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060527
|-0,42
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025372
|-0,19
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,240823
|-0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,793320
|-0,17
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,047368
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014219
|-2,79
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,702962
|-2,32
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,714369
|-0,74
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021691
|-0,65
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,732371
|-0,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,046667
|-3,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,776497
|-3,19
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028106
|-3,10
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081722
|-2,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,072769
|-2,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,306823
|-4,21
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,808783
|-1,00
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,189425
|-0,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,293636
|-0,97
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019886
|-0,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,864573
|-1,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,433325
|-0,64
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,407337
|-0,19
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,840829
|-0,13
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036892
|-0,01