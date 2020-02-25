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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060527 -0,42 Deniz Port.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,060527-0,42
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025372-0,19
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,240823-0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,793320-0,17
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,047368-0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014219-2,79
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,702962-2,32
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,714369-0,74
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021691-0,65
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,732371-0,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,046667-3,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,776497-3,19
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,028106-3,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,081722-2,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,072769-2,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,306823-4,21
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,808783-1,00
HSBC Portföy Değ. Fon103,189425-0,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,293636-0,97
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,019886-0,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,864573-1,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,433325-0,64
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,407337-0,19
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,840829-0,13
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,036892-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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