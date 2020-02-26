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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,637247 -0,84 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:40Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,637247-0,84
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030681-0,81
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,224491-0,64
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,178584-0,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052214-0,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013742-3,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029790-2,10
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,667465-1,31
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,713887-1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,062087-0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,070242-3,47
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,454362-2,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,079859-2,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,045605-2,28
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039346-2,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,344578-0,55
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,019790-0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,084205-0,46
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,021167-0,45
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,438952-0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,043467-3,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,297274-1,67
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,374173-1,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024542-0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,592518-0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,046232-2,12
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,716846-1,87
TEB Portföy Altın Fonu0,078267-1,86
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,031872-1,81
Ak Portföy Altın Fonu0,073875-1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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