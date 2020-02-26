Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,637247
|-0,84
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030681
|-0,81
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,224491
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,178584
|-0,58
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052214
|-0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013742
|-3,35
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029790
|-2,10
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,667465
|-1,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,713887
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062087
|-0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,070242
|-3,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,454362
|-2,77
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,079859
|-2,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,045605
|-2,28
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039346
|-2,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,344578
|-0,55
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019790
|-0,48
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084205
|-0,46
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021167
|-0,45
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,438952
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043467
|-3,33
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,297274
|-1,67
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,374173
|-1,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024542
|-0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,592518
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046232
|-2,12
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,716846
|-1,87
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,078267
|-1,86
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,031872
|-1,81
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,073875
|-1,81