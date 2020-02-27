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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060035 -0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,628659 -0,33 İstanbul Portföy Yab. (G.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,060035-0,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,628659-0,33
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,039724-0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030659-0,07
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,068166-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013540-1,47
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021345-1,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029521-0,90
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,867816-0,07
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,856705-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082310-1,53
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,038770-1,46
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,083118-0,42
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,006418-0,20
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,158588-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,285109-2,45
Tacirler Portföy Değ. Fon2,089199-0,88
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,036224-0,43
HSBC Portföy Değ. Fon103,096165-0,24
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,060607-0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019938-0,16
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,027492-0,10
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018446-0,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,780067-0,07
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,671750-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,188734-2,23
QNB Finans Portföy Altın BYF28,893785-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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