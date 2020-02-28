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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -1,03 Deniz Port.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,059415-1,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030365-0,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,611368-0,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555799-0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,788867-0,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013083-3,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,603124-2,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020947-1,86
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,684100-1,85
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,683928-1,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,087586-5,01
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,741191-4,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,619192-4,95
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,345746-4,58
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,960455-4,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,984182-5,03
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,754424-3,22
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,285967-3,07
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,247211-2,95
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,087142-2,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,359148-4,01
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,392215-3,58
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,817800-3,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024395-0,91
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,828164-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:29:49