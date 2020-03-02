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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029664 -2,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

02.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:37Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029664-2,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,545458-1,86
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,175046-1,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,775842-1,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,219658-1,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029168-2,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012777-2,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,547268-2,15
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,659850-1,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,831566-0,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,097933-6,24
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050271-6,01
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,904628-5,81
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,083461-4,71
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)68,896056-4,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,897448-4,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,204928-3,39
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,084509-3,02
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,278648-2,56
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,047263-2,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,346148-3,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,323493-2,62
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,783069-1,91
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,819764-0,46
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,043502-0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,965499-5,87
QNB Finans Portföy Altın BYF28,772640-1,91
Fiba Portföy Altın Fonu0,027414-0,40
İş Portföy Altın Fonu0,036065-0,37
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,031997-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:52:53