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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:38Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,593736-0,32
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF598,595191-0,21
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,039668-0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028873-1,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037898-0,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,534064-0,52
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,100400-0,36
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,416246-0,33
İş Portföy İki. Değ. Fon9,148427-0,16
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,025253-0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,363964-1,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,290982-0,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,043180-0,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024509-0,31
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,778477-0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,046027-1,17
TEB Portföy Altın Fonu0,077697-1,12
Fiba Portföy Altın Fonu0,027111-1,11
HSBC Portföy Altın Fonu2,762367-1,10
İş Portföy Altın Fonu0,035667-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:20:30