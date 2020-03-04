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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF587,247962-1,90
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,068309-0,36
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,068245-0,02
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,025248-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,062611-0,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013277-0,58
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032968-0,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,068166-3,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,733015-3,38
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,045128-2,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,078036-1,80
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027579-0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,093740-0,61
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,108968-0,37
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032411-0,34
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,036760-0,07
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029033-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,350373-1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,042776-0,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,280001-0,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024422-0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,600412-0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF28,248390-1,24
HSBC Portföy Altın Fonu2,732342-1,09
TEB Portföy Altın Fonu0,076868-1,07
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045536-1,07
Fiba Portföy Altın Fonu0,026824-1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:52:47