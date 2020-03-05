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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058862 -1,40 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,058862-1,40
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,039288-1,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,580344-0,96
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,046047-0,95
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,969073-0,85
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013010-2,01
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,026219-1,45
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020942-1,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,588682-1,33
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032777-0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037911-2,79
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,081723-2,40
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080633-2,33
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,327429-1,81
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,496720-1,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,936563-2,08
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,241413-2,02
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,048274-0,63
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,461041-0,57
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,088036-0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,360606-1,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024011-1,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,819608-1,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,563115-1,43
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,386374-1,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:26:27