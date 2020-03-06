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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038934-0,90
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,058700-0,28
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,573496-0,27
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030775-0,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,052431-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012656-2,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032426-1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,061846-0,87
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,463773-0,54
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,691931-0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,067208-3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,063392-2,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,044512-2,85
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077168-2,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027029-1,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,226073-1,24
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,364434-0,41
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,048119-0,32
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,458546-0,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,084483-0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,349550-1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,042764-0,91
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,279006-0,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,557467-0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,381927-0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,072437-1,06
TEB Portföy Altın Fonu0,076800-1,05
Deniz Port. Altın Fonu0,039280-1,05
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,031313-1,03
Garanti Portföy Altın Fonu0,089173-1,03
Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:22:57