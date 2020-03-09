Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030140
|-2,06
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038300
|-1,63
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,531659
|-1,63
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051631
|-1,53
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057853
|-1,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011598
|-8,36
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,507650
|-2,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020623
|-1,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,676260
|-0,93
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,656513
|-0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,237572
|-3,00
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,994716
|-2,81
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031206
|-2,68
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,023262
|-2,67
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041687
|-2,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,893823
|-2,58
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086350
|-1,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047234
|-1,84
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,730562
|-1,81
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083352
|-1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,385213
|-1,21
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,357269
|-0,93
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,847950
|-0,31
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,117097
|-0,06
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,828725
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,224316
|-0,17
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Etiketler : Ekonomi
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