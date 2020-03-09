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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030140-2,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,038300-1,63
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,531659-1,63
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,051631-1,53
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057853-1,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,011598-8,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,507650-2,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020623-1,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,676260-0,93
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,656513-0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,237572-3,00
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)69,994716-2,81
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,031206-2,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,023262-2,67
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041687-2,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,893823-2,58
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,086350-1,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,047234-1,84
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,730562-1,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,083352-1,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,385213-1,21
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,357269-0,93
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,847950-0,31
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,117097-0,06
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,828725-0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,224316-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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