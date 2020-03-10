Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,415920 -4,57 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,415920
|-4,57
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036664
|-4,27
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056095
|-3,04
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029374
|-2,54
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,172359
|-2,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009127
|-21,31
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019233
|-6,74
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,399997
|-4,29
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031099
|-3,33
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,617009
|-2,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054668
|-7,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,075524
|-7,50
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,428074
|-7,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061288
|-7,29
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028964
|-7,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,749873
|-7,60
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,135232
|-6,33
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,082267
|-4,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045358
|-3,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,272651
|-3,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,308110
|-5,57
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,762222
|-4,64
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,294356
|-4,64
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,814982
|-0,75
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,541180
|-0,60
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,749242
|-2,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,351101
|-0,24
Kaynak: AA
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