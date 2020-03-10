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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,415920 -4,57 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,415920-4,57
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036664-4,27
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,056095-3,04
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029374-2,54
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,172359-2,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009127-21,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019233-6,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,399997-4,29
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031099-3,33
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,617009-2,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054668-7,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,075524-7,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,428074-7,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061288-7,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,028964-7,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,749873-7,60
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,135232-6,33
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,082267-4,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,045358-3,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,272651-3,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,308110-5,57
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,762222-4,64
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,294356-4,64
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,814982-0,75
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,541180-0,60
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,749242-2,14
QNB Finans Portföy Altın BYF29,351101-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Araç, Ekonomi
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