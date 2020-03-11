Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384776 -1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,384776
|-1,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036253
|-1,12
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068136
|-0,60
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024696
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029105
|-1,20
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,377718
|-0,93
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,823473
|-0,69
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025545
|-0,31
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,312232
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,070639
|-6,47
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034083
|-5,97
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052150
|-4,61
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,915579
|-3,89
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,834743
|-3,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,658549
|-5,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,080699
|-1,91
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,267993
|-1,71
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007253
|-1,48
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044734
|-1,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,251120
|-4,36
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,246968
|-3,66
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,701200
|-3,46
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,804663
|-0,57
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,380918
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,078805
|-0,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,799472
|-0,58
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040294
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046702
|-0,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027510
|-0,57
Kaynak: AA
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