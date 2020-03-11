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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,384776 -1,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,384776-1,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036253-1,12
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,068136-0,60
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,024696-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029105-1,20
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,377718-0,93
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,823473-0,69
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,025545-0,31
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,312232-0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,070639-6,47
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,034083-5,97
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052150-4,61
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,915579-3,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,834743-3,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,658549-5,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,080699-1,91
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,267993-1,71
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007253-1,48
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,044734-1,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,251120-4,36
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,246968-3,66
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,701200-3,46
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,804663-0,57
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,380918-0,54
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,078805-0,59
HSBC Portföy Altın Fonu2,799472-0,58
Deniz Port. Altın Fonu0,040294-0,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,046702-0,57
Fiba Portföy Altın Fonu0,027510-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Araç, Ekonomi

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