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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035910 -0,95 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035910-0,95
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029988-0,92
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,051437-0,63
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,372355-0,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,175159-0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009439-3,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060115-1,88
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031034-1,42
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,612781-1,07
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,636359-0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061548-4,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,068043-3,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,411209-3,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,041724-3,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,024729-3,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,625815-1,97
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,044332-0,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,130772-0,71
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,490783-0,70
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,019046-0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,243639-0,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,243385-0,29
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,036894-0,09
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019928-0,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018488-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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