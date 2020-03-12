Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035910 -0,95 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035910
|-0,95
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029988
|-0,92
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051437
|-0,63
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,372355
|-0,52
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,175159
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009439
|-3,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060115
|-1,88
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031034
|-1,42
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,612781
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,636359
|-0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061548
|-4,47
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,068043
|-3,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,411209
|-3,64
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,041724
|-3,63
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024729
|-3,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,625815
|-1,97
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044332
|-0,90
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,130772
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,490783
|-0,70
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019046
|-0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,243639
|-0,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,243385
|-0,29
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036894
|-0,09
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019928
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018488
|-0,07
Kaynak: AA
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