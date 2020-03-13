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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -3,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,054131-3,89
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028832-3,85
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049914-2,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,304187-2,87
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,034938-2,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,178168-8,73
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027993-4,13
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009064-3,97
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029877-3,73
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,553639-3,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,060151-11,60
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,384530-10,75
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,034794-10,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,910351-9,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,084575-9,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,480898-8,91
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006828-5,86
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,560833-4,63
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,077159-4,63
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,255584-4,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,163588-6,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,163929-6,39
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,605807-5,88
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,798240-0,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,386097-0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,109007-4,13
QNB Finans Portföy Altın BYF28,643706-2,53
HSBC Portföy Altın Fonu2,806544-0,43
İş Portföy Altın Fonu0,036288-0,36
Fiba Portföy Altın Fonu0,027594-0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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