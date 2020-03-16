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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,034361-1,65
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,271964-1,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,067851-0,11
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,892579-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027743-0,89
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019202-0,25
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,795634-0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,032302-5,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071800-3,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,063429-3,49
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,063269-1,30
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,249681-1,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,025297-0,21
Aura Portföy Değ. Fon0,653993-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,353931-2,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,042904-2,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,283877-2,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,591549-0,89
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,162793-0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,212560-4,25
TEB Portföy Altın Fonu0,077118-2,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,045731-2,46
Deniz Port. Altın Fonu0,039469-2,46
HSBC Portföy Altın Fonu2,738278-2,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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