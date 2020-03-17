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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027882 -4,25 Yapı Kredi Port. Eur.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027882-4,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,167768-2,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049378-2,24
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,107498-2,04
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,125475-1,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008619-9,31
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025773-7,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018231-5,06
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,513474-4,45
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,347265-3,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,732450-12,27
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu66,259636-10,98
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,055547-10,80
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,037591-10,53
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,723153-9,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,982429-7,62
Tacirler Portföy Değ. Fon1,418922-6,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,245620-5,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,498835-5,28
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006546-5,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,457133-8,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,064616-8,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,085406-7,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,326226-2,05
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,042037-2,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,670830-12,58
QNB Finans Portföy Altın BYF27,651341-2,43
İş Portföy Altın Fonu0,034619-2,29
HSBC Portföy Altın Fonu2,676713-2,25
Fiba Portföy Altın Fonu0,026344-2,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,091315-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi

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