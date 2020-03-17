Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027882 -4,25 Yapı Kredi Port. Eur.
17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027882
|-4,25
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,167768
|-2,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049378
|-2,24
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,107498
|-2,04
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,125475
|-1,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008619
|-9,31
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025773
|-7,10
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018231
|-5,06
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,513474
|-4,45
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,347265
|-3,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,732450
|-12,27
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,259636
|-10,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,055547
|-10,80
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037591
|-10,53
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,723153
|-9,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,982429
|-7,62
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,418922
|-6,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,245620
|-5,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,498835
|-5,28
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006546
|-5,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,457133
|-8,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,064616
|-8,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,085406
|-7,33
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,326226
|-2,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042037
|-2,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,670830
|-12,58
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,651341
|-2,43
|İş Portföy Altın Fonu
|0,034619
|-2,29
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,676713
|-2,25
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026344
|-2,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,091315
|-0,01
Kaynak: AA
Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi
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