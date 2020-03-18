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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,209687 -1,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053596 -0,97 İstanbul Portföy Yab. (G.

18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,209687-1,96
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,053596-0,97
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,033536-0,93
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027659-0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,796294-0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008330-3,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,735131-0,88
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,486267-0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,031428-5,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,052616-4,07
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,667942-3,72
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,798011-3,45
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,882586-3,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,387729-2,20
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,051921-1,51
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,242821-1,14
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,040656-1,10
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,484162-0,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,034401-4,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,390932-4,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,017706-4,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,307907-1,38
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041467-1,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,380733-1,64
TEB Portföy Altın Fonu0,074380-1,44
Deniz Port. Altın Fonu0,038074-1,43
Ak Portföy Altın Fonu0,070247-1,43
Garanti Portföy Altın Fonu0,086557-1,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Araç, Ekonomi

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