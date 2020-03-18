Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,209687 -1,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053596 -0,97 İstanbul Portföy Yab. (G.
18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,209687
|-1,96
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053596
|-0,97
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033536
|-0,93
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027659
|-0,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,796294
|-0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008330
|-3,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,735131
|-0,88
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,486267
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031428
|-5,38
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,052616
|-4,07
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,667942
|-3,72
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,798011
|-3,45
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,882586
|-3,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,387729
|-2,20
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,051921
|-1,51
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,242821
|-1,14
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040656
|-1,10
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,484162
|-0,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,034401
|-4,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,390932
|-4,54
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,017706
|-4,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,307907
|-1,38
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041467
|-1,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,380733
|-1,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,074380
|-1,44
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,038074
|-1,43
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,070247
|-1,43
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,086557
|-1,40
Kaynak: AA
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