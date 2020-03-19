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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051563 -3,79 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066550 -3,44 Yapı Kredi Port.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051563-3,79
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,066550-3,44
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,162228-3,39
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,056655-3,38
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,134407-3,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007243-13,05
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,103010-5,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017481-4,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029373-4,00
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,024697-3,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,021640-7,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,851755-5,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,034062-5,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,056570-5,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,065059-4,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,078181-2,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,039817-2,06
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,018050-1,90
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,459144-1,69
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006427-1,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,579497-2,26
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,408614-1,91
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,120805-1,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024064-1,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,008570-0,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,347948-5,94
QNB Finans Portföy Altın BYF27,754820-2,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

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