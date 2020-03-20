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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,069184-3,06
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548263-2,49
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,778532-2,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,220416-2,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,031840-2,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027182-2,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017121-2,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,727494-0,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,477325-0,24
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,540462-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,081802-3,17
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,448575-3,14
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042106-2,97
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,031271-2,49
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,758836-2,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,932899-3,02
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,028224-1,40
HSBC Portföy Değ. Fon90,734517-1,31
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,445070-1,20
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,366477-1,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,378575-0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,116257-0,41
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,041903-0,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,320705-0,30
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,256141-0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,075218-0,31
Deniz Port. Altın Fonu0,038507-0,31
Ak Portföy Altın Fonu0,071035-0,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,044609-0,31
Garanti Portföy Altın Fonu0,087521-0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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