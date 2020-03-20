Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,069184
|-3,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548263
|-2,49
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,778532
|-2,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,220416
|-2,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031840
|-2,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027182
|-2,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017121
|-2,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,727494
|-0,43
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,477325
|-0,24
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,540462
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081802
|-3,17
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,448575
|-3,14
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042106
|-2,97
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031271
|-2,49
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,758836
|-2,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,932899
|-3,02
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,028224
|-1,40
|HSBC Portföy Değ. Fon
|90,734517
|-1,31
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,445070
|-1,20
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,366477
|-1,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,378575
|-0,65
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,116257
|-0,41
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041903
|-0,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,320705
|-0,30
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,256141
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,075218
|-0,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,038507
|-0,31
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,071035
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,044609
|-0,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,087521
|-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi