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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,158324-0,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044886-0,86
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,733421-0,62
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,889861-0,56
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,031691-0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007658-2,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,166832-0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,059286-0,47
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,496517-0,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,536870-0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,054972-4,57
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,216073-3,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038878-2,26
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,064725-2,08
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,081009-0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,015052-1,28
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon0,978144-0,46
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,020568-0,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,110014-0,19
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,385088-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,566913-0,66
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,389781-0,60
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024066-0,30
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,113755-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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