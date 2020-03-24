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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050682 -3,20 İstanbul Portföy Yab.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,050682-3,20
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,031378-0,99
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,551254-0,69
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,781738-0,67
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,221413-0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,095209-3,31
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007526-1,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017330-1,65
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,275211-0,18
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,736540-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,646117-6,27
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,076459-5,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039418-5,50
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)54,392388-4,81
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,046469-4,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,953376-2,39
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,038664-2,09
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,276386-1,90
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,444163-1,80
Tacirler Portföy Değ. Fon1,371135-1,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,765023-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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