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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

25.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,030591-2,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,049764-1,89
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF622,788317-1,71
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,134181-1,53
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044506-1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,030971-0,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,004711-1,57
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,078691-0,96
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,376325-0,84
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,020667-0,27
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029000-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,569770-1,91
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023976-1,42
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,393988-1,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,111055-1,26
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018522-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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