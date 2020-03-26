Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044256
|-0,56
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|620,141404
|-0,43
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024404
|-0,27
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,675581
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017322
|-2,10
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029594
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060811
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|71,910267
|-2,18
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,041512
|-1,99
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080750
|-1,68
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,268180
|-1,68
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041617
|-1,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,039320
|-0,32
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,001544
|-0,32
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110099
|-0,29
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032288
|-0,29
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033867
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,368696
|-1,06
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,544015
|-1,00
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023820
|-0,65
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,105318
|-0,52
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,253067
|-0,02
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi