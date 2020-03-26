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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,044256-0,56
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF620,141404-0,43
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,024404-0,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,675581-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017322-2,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029594-1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060811-0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu71,910267-2,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,041512-1,99
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080750-1,68
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,268180-1,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041617-1,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,039320-0,32
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,001544-0,32
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,110099-0,29
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032288-0,29
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,033867-0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,368696-1,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,544015-1,00
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023820-0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,105318-0,52
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,253067-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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