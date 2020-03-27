Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 614,457804 -0,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|614,457804
|-0,92
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555641
|-0,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223016
|-0,79
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,787402
|-0,72
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019064
|-0,59
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,608578
|-0,32
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|367,944870
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007537
|-4,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038719
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,252593
|-0,04
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi