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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052656 -1,82 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

30.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,052656-1,82
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049897-0,40
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028811-0,40
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,125801-0,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,068748-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007239-3,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,289190-2,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017202-2,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029809-1,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030990-1,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,022856-5,15
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,024915-4,74
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF12,800486-4,71
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,772665-4,43
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,193432-4,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,517269-3,62
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006908-2,11
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,141136-1,97
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,030372-1,88
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,456146-1,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,512274-2,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,153342-2,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,147941-1,60
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023936-0,39
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,560443-0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,467556-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerikan Doları, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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