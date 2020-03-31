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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028066 -2,59 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,028066-2,59
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049235-1,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,165973-1,11
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,093622-0,74
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,110556-0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,006817-5,83
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017160-0,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,508611-0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,731352-1,88
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,033471-0,89
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,063960-0,61
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,066792-0,44
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,363140-0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080782-0,94
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,399769-0,86
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,813181-0,47
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,249235-0,27
Gedik Portföy Karma Fon0,938399-0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,505753-0,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,150324-0,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,145896-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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