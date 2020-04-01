Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Strateji Portföy Borç.

01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019074-0,32
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222678-0,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF631,997814-0,13
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,602634-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,554241-0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,029839-0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062248-0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,488162-0,54
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072949-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032175-0,07
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,038688-0,04
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,109917-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019969-0,04
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,037094-0,03
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,027617-0,01
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,587562-0,01
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018558-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF30,375224-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:16: KMTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 250 bin lira destek - Ekonomi 17:11: Şirketerden "bu süreçte işten çıkarılma olmayacak" sözü - Ekonomi 17:08: Bakan Albayrak: "(Kovid-19) Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti... - Ekonomi 17:07: ABD borsası sert düşüşle açıldı - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi