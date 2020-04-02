Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052492 -1,62 Deniz Port.
02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052492
|-1,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027897
|-1,62
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049144
|-1,08
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,118273
|-0,66
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,098119
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,329932
|-3,28
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017223
|-1,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031474
|-1,03
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,552018
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,586226
|-0,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060051
|-3,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,003941
|-3,25
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042930
|-3,03
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064527
|-2,64
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071058
|-2,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,025411
|-2,17
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|0,995140
|-0,93
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,018476
|-0,78
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,024498
|-0,76
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,394646
|-0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,172509
|-0,45
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,176134
|-0,41
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,529576
|-0,27
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019967
|-0,01
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi