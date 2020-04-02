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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052492 -1,62 Deniz Port.

02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,052492-1,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027897-1,62
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,049144-1,08
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,118273-0,66
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,098119-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,329932-3,28
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017223-1,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031474-1,03
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,552018-0,87
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,586226-0,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,060051-3,53
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,003941-3,25
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,042930-3,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,064527-2,64
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071058-2,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,025411-2,17
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon0,995140-0,93
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,018476-0,78
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,024498-0,76
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,394646-0,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,172509-0,45
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,176134-0,41
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,529576-0,27
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019967-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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