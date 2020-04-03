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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 -1,33 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF634,215423-1,33
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,099916-0,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027688-0,75
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,083641-0,69
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,165687-0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,510342-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,033952-1,51
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041276-1,03
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,080044-1,03
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,148337-1,02
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,525756-0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,012666-1,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,080361-0,93
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,454676-0,74
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018007-0,63
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,019048-0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,166531-0,51
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,170435-0,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,844529-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF30,441213-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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