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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

06.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,541816-1,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,217996-1,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,771252-1,33
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,048469-0,85
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,066394-0,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,326370-0,66
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,031665-0,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,552388-0,33
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,063701-0,31
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,804835-0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,038823-1,40
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,043308-1,30
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071761-1,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,662364-1,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,079286-0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,017886-0,67
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,379675-0,65
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,018431-0,64
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,024425-0,61
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,172153-0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,452067-0,30
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,130548-0,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,634986-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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