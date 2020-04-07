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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027158-1,11 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,048056-0,85 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

07.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:30
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,027158-1,11
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,048056-0,85
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,049936-0,80
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,163338-0,75
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,067293-0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008583-3,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,079178-1,08
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,374091-0,40
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,109661-0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032175-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,014963-0,03
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019990-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

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