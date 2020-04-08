Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Kısa Vad.

08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu10,506577-0,04
İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,039507-0,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,071295-0,01
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,024494-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008277-3,57
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,065545-0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu80,800230-0,68
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)60,633202-0,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,065805-0,41
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,029922-0,38
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,229762-0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,616923-0,36
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,039113-0,18
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,387911-0,14
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,061267-0,09
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032156-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,203357-0,41
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024844-0,32
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,019962-0,14
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,209936-0,02
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018604-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Ekonomi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor Ekonomi
Tükiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:40: Ücretsiz kısa çalışma danışmanlığı - Ekonomi 15:29: Mart ayında ekonomide en çok neler konuşuldu - Ekonomi 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 15:27: Trump: Euro dolar karşısında yalnızca çerez sayılır - Ekonomi 15:25: BUSMEK maske üretimine başladı - Ekonomi 15:20: OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik destek - Ekonomi 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:21: Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı - Ekonomi 12:19: Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek - Ekonomi 12:17: Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi - Ekonomi 12:12: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı - Ekonomi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber