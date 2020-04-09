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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544445-0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218948-0,14
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,679091-0,07
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018907-0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,028959-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018797-0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080823-1,25
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,994056-0,23
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018091-0,23
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,019763-0,17
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040987-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,088622-0,66
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,039486-0,13
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,025896-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024737-0,43
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,589065-0,04
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,027654-0,03
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,018601-0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,684278-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,301231-1,31
QNB Finans Portföy Altın BYF31,927039-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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